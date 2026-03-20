Минобразования Подмосковья рассказало о премии «Разговоры о важном»

В России начался первый этап заявочной кампании на соискание просветительской Всероссийской премии «Разговоры о важном». Подать заявку могут педагоги, которые реализуют цикл внеурочных занятий в школах и колледжах, а также школьники и студенты колледжей — участники проекта. Премию учреждают Министерство просвещения Российской Федерации и Институт изучения детства, семьи и воспитания, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В 2026 году впервые на премию могут претендовать не только педагоги, но и учащиеся. Для школьников и студентов колледжей открыта номинация «Лучший видеоанонс от обучающихся». Участникам нужно записать короткое анонсирование к одной из тем занятий 2025/26 учебного года. Для участия ребятам необходимо зарегистрироваться на сайте премии и прислать видео не позднее 12 апреля 2026 года. Автора самого творческого и содержательного анонса могут пригласить к созданию выпусков в следующем, 2026/27 учебном году.

Для педагогов школ, колледжей и учреждений дополнительного образования, советников директоров по воспитанию, кураторов учебных групп предусмотрена номинация «Создавая важный разговор». Она включает три подноминации: «Создавая важный разговор на занятии», «Создавая важный разговор после занятия в рамках постразговора» и «Создавая важный семейный разговор». В каждой из подноминаций определят по три победителя.

Победителей премии назовут путем народного голосования в нескольких номинациях. Проголосовать за кандидатов можно будет с 4 по 22 мая 2026 года. Церемония вручения второй Всероссийской премии «Разговоры о важном» пройдет в Москве в рамках празднования Дня защиты детей.