Первый этап нового складского комплекса запустят в Балашихе

Компания «Спортмастер» объявила о получении официального разрешения на запуск первого этапа нового складского комплекса. Общая площадь объекта составляет более 55 тысяч квадратных метров, ввод в эксплуатацию второго здания проекта запланирован на 2026 год.

Новый складской комплекс будет оснащен современными технологиями для хранения и роботизированной обработки товаров, что позволит значительно сократить время доставки продукции до конечного покупателя. Запуск объекта позволит объединить все складские площадки компании в единую эффективную систему логистики.

В Балашихе уже располагается крупнейший распределительный логистический центр «Спортмастера» общей площадью около 130 тысяч квадратных метров. На территории центра функционируют порядка 18 километров конвейерных линий, обеспечивающих сортировку товаров и их распределение по другим складам и розничным магазинам. В логистическом центре внедрены современные IT-системы управления складом, механизированные системы отбора товаров и автоматизированные конвейерные линии.

Реализация нового проекта приведет к модернизации существующего складского комплекса, расположенного на соседнем земельном участке. Кроме того, строительство создаст около 1200 новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Московской области, что положительно скажется на экономическом развитии региона.