Первый этап модернизации водопровода завершили в районе Большая Волга в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне успешно завершен первый этап крупного проекта по замене водопроводных труб в районе Большая Волга, где расположено около 30 жилых домов и проживают около шести тысяч человек. За две недели специалисты заменили 120 метров магистральных труб на современные полиэтиленовые увеличенного диаметра.

Сейчас ведется сварка последнего участка, а также подготовка к запуску обновленной системы водоснабжения.

«У нас собрано порядка 120 метров нового трубопровода, заканчиваются работы по подключению трех домов. Сегодня мы трубопровод поставим под давление и жители будут получать воду по новому водопроводу. В ближайшие две недели подрядчик выполнит работы по благоустройству: восстановит асфальтовое покрытие, тротуар», - отметил генеральный директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Работы по замене водопроводных сетей продолжатся: в этом году на улице 9 Мая планируется обновить еще два участка общей протяженностью 160 метров. В итоге будет заменено 280 метров труб, что значительно повысит надежность и качество водоснабжения в районе.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что помимо замены труб, «ПТО ГХ» реализует масштабные проекты, включая реконструкцию очистных сооружений, направленные на улучшение качества жизни горожан.

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