Первый этап модернизации уличного освещения завершили в Серпухове

Систему уличного освещения продолжают модернизировать в Серпухове. Во время первого этапа на одном из участков установили новое оборудование.

Рабочие смонтировали оборудование на 12 адресах. Оно в том числе появилось на участке Садовой улицы в деревне Пущино. Его протяженность составила более двух километров.

Специалисты отметили, что в Серпуховском районе раньше использовали электроэнергию без подписания договора. Это привело к демонтажу светильников.

Сейчас ситуацию исправляют. Договоры уже заключили с группой «Россети», продолжается установка приборов учета.

«Отмечу, что данная проблема коснулась многих территорий городского округа. По многочисленным обращениям жителей выделили дополнительные средства на второй этап модернизации освещения. Он включает в себя 24 объекта. В первую очередь, работы будут проводиться в сельских населенных пунктах. Планируем завершить этот этап до конца года. В следующем году планируем продолжить программу, чтобы в ближайшее время полностью решить проблему», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что модернизация системы уличного освещения идет в рамках муниципальной программы.

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