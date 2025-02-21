Первый этап модернизации котельной в Истре завершат к концу 2025 года

В муниципальном округе Истра продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения. Так, в прошлом году в поселке Глебовский проложили почти шесть километров новых труб. Сейчас обновляют котельную.

Поселок Глебовский долгое время считался проблемным. Зимой из строя выходили котлы, трубы прорывало, поэтому жители оставались без горячей воды и отопления. В прошлом году в поселке Глебовский заменили все трубы теплоснабжения. Теперь они полностью обеспечивают теплом и горячей водой более 50 жилых домов, три детских сада, одну школу и социальные объекты. Сейчас приступили к модернизации котельной, первый этап закончат в этом году, а второй — в ближайшие два года.

Также в 2024 году модернизировали котельную в микрорайоне «Большевик». На объекте заменили изношенное оборудование, установили три новых мощных котла с надежной системой автоматики. Современное оборудование позволят экономить ресурсы при его эксплуатации, снизить влияние человеческого фактора в работе системы и исключить риск возникновения аварийных ситуаций.