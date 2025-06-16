Первый этап «Кубка Сергея Карякина» по шахматам пройдет в Балашихе 21 июня

В парке «Пехорка» в Балашихе 21 июня пройдет первый этап турнира по шахматам «Кубок Сергея Карякина». Соревнования проведут по швейцарской системе.

На одну партию будут выделить 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход, начиная с первого. Награды разыграют в пяти возрастных группах — от самых юных участников 2017 года рождения и младше до open-турнира для всех желающих. Кубки и медали получат победители и призеры в каждой категории.

Гроссмейстер Сергей Карякин традиционно проведет сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами.

Среди юных спортсменов в рамках первого этапа соревнований разыграют 24 путевки в финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0», который состоится на ВДНХ 25–30 июня.

Заявку на участие в турнире можно отправить по ссылке до 18 июня.

Напомним, «Кубок Сергея Карякина» проходит в парках Подмосковья с 2022 года.