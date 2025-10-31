Первый этап Кубка России по конькобежному спорту завершится в Коломне 1 ноября

Один из самых важных турниров в спортивном сезоне стартовал в конькобежном центре «Коломна» 30 октября. На соревнования прибыли около 200 конькобежцев из 25 регионов России, а также из Республики Беларусь.

В первый день состязаний конькобежцы выступили на дистанциях пятьсот, тысяча и пять тысяч метров, а также в командном забеге-спринте.

«Хочу отметить роскошный коломенский лед. Сегодня, когда стартовали первые пары, было видно, что девчонки сбрасывают секунды по сравнению с результатами недельной давности. Лед очень хороший! Когда я выступаю в Коломне — это просто райское наслаждение!» — отметила бронзовый призер Олимпийских игр-2022, чемпионка мира Ангелина Голикова.

Родной лед не оставил без медалей коломенских спортсменов. Так, в первый же соревновательный день коломчанка Ирина Кузнецова завоевала «бронзу» на самой быстрой дистанции — 500 метров. Во второй день турнира трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на дистанциях 500 и тысяча метров, действующий рекордсмен мира коломенец Павел Кулижников стал лучшим в забеге на тысячу метров.

Соревнования в Коломне завершатся 1 ноября.