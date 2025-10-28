Первый этап Кубка России по конькобежному спорту начнется в Коломне 30 октября

В Коломне с 30 октября по 1 ноября пройдет первый этап Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования откроют серию стартов на 400-метровой дорожке.

На лед конькобежного центра «Коломна» выйдут более 200 спортсменов, представляющих 25 регионов России и Белоруссию.

В программе — состязания на всех классических дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также командные забеги и масс-старт.

Серия этапов Кубка России представляет собой турнир, в рамках которого конькобежцы накапливают рейтинговые баллы. Победителей и призеров определяют по наибольшей сумме очков, полученных на всех этапах, включая финал.

Соревнования в Коломне — лишь начало большой кубковой серии. Вслед за подмосковным этапом эстафету примут Санкт-Петербург (ноябрь 2025 года), Челябинск (январь 2026 года) и Киров (февраль 2026 года).

Финальные старты конькобежного сезона в рамках Кубка России пройдут с 5 по 7 марта следующего года в Коломне.

Соревнования проведут по государственной программе «Спорт России».