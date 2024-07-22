Первый этап Кубка Карякина провели в Королеве 21 июля

Первый этап Кубка Сергей Карякина состоялся в центральном парке Королева 21 июля. В турнире приняли участие более 300 начинающих и опытных шахматистов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, перед началом состязаний Сергей Карякин вместе с чемпионом Европы, международным гроссмейстером Владимиром Поткиным провели сеанс одновременной игры. Соперниками мастеров стали юниоры — победители и призеры многих турниров: Макар Непочатов, Илья Мальченко, Кирилл Миннуллин, Святослав Лисенков, Мария Рыбакова и Виктория Жукова.

Святослав Лисенков стал победителем соревнований. Второе место занял Сергей Волков. Бронзовая медаль досталась Андрею Сбитневу.

Также в открытом турнире разыгрывались комплекты медалей среди женщин и ветеранов. Валентина Якунина из Москвы заняла первое место. На втором месте — москвичка Алена Якушева, а на третьем — Екатерина Поддаева из Московской области.

Среди ветеранов победу одержал житель Подмосковья 82-летний Анатолий Калинин.

Кроме того, соревнования прошли среди девятилетних мальчиков и девочек, а также среди подростков 13-15 лет.

​После окончания турнира сеансы одновременной игры дали гроссмейстеры Сергей Шипов и Мария Фоминых, а также международные мастера Руслан Удалкин, Екатерина Смирнова и мастер ФИДЕ Виктор Березин.

В ведомстве напомнили, что Кубок Сергея Карякина в этом году пройдет в два этапа. Второй этап турнира состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки».

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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