Первый этап Кубка Карякина по шахматам прошел в Балашихе

По итогам первого этапа Кубка Карякина 24 юных шахматиста получили путевки в финал международного детского турнира. Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с десятью сильнейшими участниками в парке «Пехорка» в Балашихе.

«Кубок Сергея Карякина — значимое событие для Балашихи и развития детских шахмат. Сегодня в парке „Пехорка“ собрались около 300 участников. Такие турниры помогают детям развиваться, встречаться с легендами спорта и вдохновляют на новые достижения», — отметил Сергей Юров.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, исполнительный директор Федерации шахмат МО Альберт Минулин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа Никита Тарасевич.

Особенность этапа заключалась в отборе на финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0». Молодые шахматисты из 11 регионов России разыграли 24 путевки в финал, который состоится с 25 по 30 июня 2025 года на ВДНХ в павильоне ВТЦ Азербайджанской Республики.

Победители смогут сыграть на одной площадке с признанными мастерами мировых шахмат — Сергеем Карякиным, Хоу Ифань, Валентиной Гуниной, Екатериной Лагно, Александрой Горячкиной, Владиславом Артемьевым, а также ведущими гроссмейстерами из Азербайджана, Ирана, Индии и Казахстана.

«Я рад видеть, как растет интерес к шахматам среди детей. Турнир в Балашихе собрал сильных и мотивированных ребят со всей страны. Уверен, среди них есть будущие звезды мировых шахмат. Наша задача — поддержать их на этом пути», — сказал Сергей Карякин.