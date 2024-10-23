Первый этап конкурса воспитателей прошел в Воскресенске

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025» стартовал в Воскресенске. Участие в нем приняли 10 педагогов

В городском научно-методическом центре участники прошли первое испытание под названием «Мастер-класс». Его тему воспитатели выбирали сами. Все педагоги прекрасно подготовились к конкурсу и показали интересные технологии и методические приемы обучения и развития детей.

Больше всего баллов в первом испытании набрала учитель-логопед из Москворецкой гимназии Галина Гожева — в ее активе оказалось 39,9 баллов из 40 возможных. Второй результат показала воспитатель дошкольной группы «Пролицей» лицея имени Павла Стрельцова Вера Погонялина с 38, 7 балла. Всего на шесть десятых балла отстала от нее воспитатель дошкольных групп Фаустовской школы Татьяна Зотова.

Пять лучших по результатам первого этапа воспитателей получили право участвовать во втором туре конкурса. Им нужно будет провести педагогическое мероприятие с детьми.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».