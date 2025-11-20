Первый этап конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в Балашихе

В школе № 11 в Балашихе состоялся первый этап конкурса «Учитель года Подмосковья». В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления по образованию администрации городского округа Балашиха Татьяна Беззубова, сами участники и члены жюри.

В рамках первого задания под названием «Методическая мастерская» 22 педагога презентовали свои педагогические методики и приемы, применяемые в работе с учениками. Участники рассказали о подходах, которые помогают объяснить материал и стимулировать интерес к обучению.

Данный этап призван определить лучших педагогов муниципалитета, которые в дальнейшем продолжат борьбу в областном и Всероссийском этапах. В рамках второго и третьего заданий конкурсанты проведут урок и классный час для учащихся других школ, а в финале состоится педагогический совет, по итогам которого объявят победителя и призеров.

Конкурс позволяет педагогам обмениваться опытом, демонстрировать инновационные методики и повышать общественный статус профессии учителя, а также способствует профессиональному росту участников.