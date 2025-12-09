Первый этап конкурса чтецких работ имени Чехова завершился в Подмосковье

Первый этап международного конкурса чтецких работ имени Антона Чехова завершился. Он проходил в онлайн-формате и собрал 78 участников. Во второй этап прошли 30 человек, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В этом году конкурс посвятили не только Чехову, но и Михаилу Салтыкову-Щедрину. Перед жюри выступили молодые актеры и старшекурсники театральных вузов России и других стран.

Следующий этап конкурса пройдет 27 и 28 января 2026 года в музее-заповеднике «Мелихово». Конкурсанты будут выступать с рассказами Чехова и Салтыкова-Щедрина.

Узнать больше об участниках можно на сайте музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».