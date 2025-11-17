Первый этап капремонта поликлиники на улице Толмачева завершили в Ивантеевке

Первый этап капитального ремонта взрослой поликлиники на улице Толмачева завершили в Ивантеевке. Сейчас в медучреждении устанавливают мебель.

Специалисты заменили инженерные сети, окна и двери, сантехнику, а также провели кровельные и фасадные работы. После передачи отремонтированных помещений медикам, подрядчик приступит к следующему этапу. В рамках него приведут в порядок остальные помещения центра.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Завершить второй этап должны в 2026 году.