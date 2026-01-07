Первый этап фестиваля «Хрустальный лед» прошел в Подольске
Подольск принял первый этап областного фестиваля «Хрустальный лед». Мероприятие для детей и подростков стало частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
На лед вышли 14 юных фигуристов из разных округов региона. Их выступления оценивало звездное жюри, в составе которого были олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Оксана Домнина. Художественным руководителем фестиваля выступил Илья Авербух.
«Критерии — это, в основном, умение кататься на коньках, ощущение себя на льду, артистизм», — отметил Авербух.
Участница из Подольска Анна Реснянская, занимающаяся фигурным катанием три года, представила сольный номер и выступила в составе коллектива «Восход», прошедшего в финал.
«Я решила принять участие, потому что очень люблю Илью Авербуха и мне нравится фигурное катание», — сказала она.
Фестиваль запомнился творческими находками. Подольчанка Маргарита Урнышева подготовила номер на мелодию из фильма «17 мгновений весны».
«Придумала я его сама, мне помогали тренеры, мы достаточно долго готовились», — рассказала участница.
Завершился праздник гала-шоу «Зимние сказки Подмосковья» с участием легенд отечественного фигурного катания. Директор московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева сообщила, что фестиваль впервые проходит в регионе на девяти площадках для детей и подростков.