Первый этап экологических игр начался в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В понедельник, 31 марта, в Подмосковье начался первый этап проекта «Экологические игры — 2025». В мероприятиях может принять участие любой желающий.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо скачать приложение «Уберу» и зарегистрироваться. Организаторы предлагают в течение первой недели пригласить друзей и знакомых принять участие в играх — за каждого приведенного человека начислят два балла.

«Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Каждые пять недель будут подводить промежуточные итоги игр, которые продлятся до 21 сентября. Набравшие максимальное количество баллов участники получат приз.

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