Первый этап чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел в Химках

Один из этапов чемпионата России по баскетболу 3×3 «Вызов» провели в спортивном центре GOArena в Химках. Округ представили четыре команды — две мужских и две женских.

Женская команда Центра спортивной подготовки № 5 Khimki Power выиграла два матча тура. Первая встреча против спортсменок из московского MSU завершилась со счетом 17:13.

Следующим соперником химчанок стал клуб «Тулпар» из Казани. Две победы обеспечили Khimki Power билет в следующий этап турнира «Мастер».

Мужская команда Khimki Power продемонстрировала впечатляющий результат в матче против Dreamers из Москвы, одержав уверенную победу со счtтом 21:11.

Кроме того, игроки Khimki Power встретились на площадке с командами «Московский» и Rocket Team. Также на открытии тандема выступили юниоры в категории U23.

Всего в первом этапе приняли участие 17 мужских и 11 женских команд. Соревнования будут идти до июня 2025 года.