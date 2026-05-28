Первый этап чемпионата по дрэг-рейсингу пройдет в мае на подмосковном автодроме

Соревнования первого этапа RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, запланированы на 30 и 31 мая 2026 года. Автодром RDRC Racepark примет участников в подмосковном Быково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Более ста гонщиков из разных регионов страны соберутся, чтобы побороться за первенство. Многие пилоты подготовили свои автомобили и мотоциклы к новому сезону, стремясь обновить личные рекорды.

В рамках первого этапа пройдет традиционный фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets. Посетители смогут увидеть классику заокеанского автопрома, начиная с 1950-х годов, а также яркие кастом-проекты и редкие современные машины.

Соревнования проводятся в нескольких сериях: Про — для профессиональной техники с каркасом безопасности, Про Стрит — для самых быстрых дорожных машин, Стрит — для всего спектра дорожных автомобилей, Клуб — для кастомной техники с механической трансмиссией, Мото — для мотоциклов.

Каждый этап RDRC — это большой праздник для всей семьи. Для зрителей организованы комфортные трибуны и премиум-зона, ресторанный дворик, большая парковка, детский городок с аниматорами. Гостей ждут дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов, доступ в зону технического парка.

Автодром RDRC Racepark расположен на территории бывшего аэропорта Быково. Покрытие взлетно-посадочной полосы заменено на новое, соответствующее мировым стандартам FIA.

Открытие гоночного сезона состоялось 16 и 17 мая на фестивале суперкаров Анлим. Гонщики из Московской области Андрей ТТ (п. Власиха) и Денис Кистень (Истра) одержали победы в своих классах. Александр Миронов (Красногорск) завоевал бронзу и специальный приз за самую высокую скорость на финише — 291,62 км/ч.