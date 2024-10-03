Первый этап благоустройства завершился на Советской площади в Дмитрове

В Дмитровском городском округе активно развивается программа благоустройства общественных территорий. Так, на Советской площади уже появились пешеходные и велодорожки, парковка и зоны отдыха.

Благоустройство Советской площади проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уже расширили тротуары, положили нескользящую плитку, провели дополнительное озеленение, установили фонтан, а также системы освещения и видеонаблюдения. В рамках следующего этапа благоустроят Кропоткинскую улицу и исторический вал.

Также в рамках программы обновления произошли в сквере у Борисоглебского монастыря. Рабочие провели ремонт пешеходных дорожек, лестниц, установили скамейки и урны. У пруда на Инженерной улице появились многоуровневый деревянный настил, велодорожка, декоративный забор, домик для спасателей, шезлонги, качели, скамейки с теневым навесом.

Сейчас специалисты работают в сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь также появятся пешеходные дорожки, детский игровой комплекс и декоративное освещение. Также высадят 150 новых деревьев. Работы должны завершить до конца этого года.

Новый асфальт и освещение появятся на Аллее Славы в этом году. Также здесь установят стелу с именами героев, почетных жителей, кавалеров 3-х орденов.

Второй этап благоустройства уже стартовал в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Здесь смонтируют один из самых длинных фонтанных комплексов в Подмосковье. Территорию около него благоустроят в следующем году.

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