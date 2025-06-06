Первый этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе завершат в июне

Глава Балашихи Сергей Юров и депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев оценили ход работ по обновлению Вишняковского лесопарка, который становится важной частью городской среды и связующим звеном между историческими усадьбами Горенки и Пехра-Яковлевская. В 2024 году начался первый этап масштабного благоустройства, охвативший около 30 гектаров территории.

Входная зона на Разинском шоссе, участок вдоль Вишняковского пруда, подходы к роднику и усадьбе Горенки преобразились: появились удобные пешеходные дорожки, смотровые площадки с габионами, современное освещение, детские и спортивные зоны, а также парковка для посетителей. Особое внимание уделили благоустройству территории у родника, сделав ее более доступной и комфортной.

Проект отличается уникальной концепцией: маршрут к усадьбе Горенки оформлен в стиле постановок режиссера Всеволода Мейерхольда. Деревянные настилы, красные фонари и павильон в авангардной стилистике создают атмосферу, вдохновленную театральным искусством, что делает прогулки по парку не только комфортными, но и эстетически запоминающимися.

«Благоустройство Вишняковского лесопарка — это масштабный проект, который объединяет природную красоту и историческое наследие Балашихи. Мы создаем пространство, где жители смогут отдыхать, заниматься спортом и наслаждаться прогулками», — отметил Сергей Юров.

Работы по обновлению парка продолжатся: второй этап благоустройства стартует в июне 2025 года, а полное завершение проекта запланировано на 2026 год. Вишняковский лесопарк обещает стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города, сочетая современные удобства с уважением к историческому и природному наследию.