Первый этап благоустройства Суворовских прудов завершили в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав проверил итог обновления территории Суворовских прудов. Он также рассказал, как решился вопрос с очисткой водоема, с которым к нему ранее обращались жители.

Благоустройство прудов проходит благодаря государственной программе Московской области в рамках реализации двухлетнего муниципального контракта. Уже в 2024 году специалисты обновили здесь покрытия, установили новое освещение, обустроили деревянные настилы c городской мебелью и навесами от солнца.

Также здесь появились туалетный модуль, раздевалки, комната матери и ребенка. Рабочие усовершенствовали спортивную зону, обустроили площадки для игры в пляжный волейбол, стритбол и для занятий воркаутом.

В 2025 году установили ограждения и дополнительное освещение на пирсе, озеленили территорию, обустроили ротонду, смонтировали системы оповещения и видеонаблюдения с подключением к «Безопасному региону».

Кроме того, к Сергею Джеглаву ранее обращались по вопросу очистки самого водоема. Он отметил, что аквалангисты проверили дно, взяли анализ воды и выяснили, что пруд пригоден для купания.

«Благодаря реализации проекта наши жители могут в комфортных условиях проводить жаркие летние дни у воды. Ведь Суворовские пруды стали отличным местом для отдыха всей семьей», — добавил Сергей Джеглав.