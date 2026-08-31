Первый этап благоустройства сквера в поселке Большевик начался в Серпухове

Современное и уютное общественное пространство появится в поселке Большевик вместо пустыря. Эту территорию выбрали по итогам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

За благоустройство сквера проголосовало более 20 тысяч человек. При разработке проекта опирались на пожелания жителей, высказанные на публичных обсуждениях в ноябре 2025 года.

«Участок отстояли в суде, чтобы сохранить для людей зеленый уголок, а не отдать под застройку», — рассказал глава Серпухова Алексей Шимко.

Проектом предусмотрено полное обновление пешеходных дорожек, установка новых опор освещения, камер видеонаблюдения, лавочек, урн, навесов от дождя и шахматных столов. На территории удалят старые аварийные деревья и высадят новые клены, липы, яблони и кустарники. Работы выполняются в соответствии с графиком.

После благоустройства в сквере появятся зоны для малышей, подростков, любителей шахмат, тихий уголок для чтения и пространство с качелями и арт-объектом.