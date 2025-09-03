Первый этап благоустройства лесопарка в Орехово-Зуеве завершат осенью

В городе Орехово-Зуево подходит к завершению первый этап благоустройства территории лесопарковой зоны в рамках программы «Парки в лесу». По всей территории уже установлены навесы, позднее под ними появятся качели.
Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что детская площадка почти готова, установлены малые архитектурные формы. Спортивные зоны тоже близятся к завершению: уже установлен спортинвентарь, оформляются «коробки» для игр с мячом. Везде уложат безопасное покрытие.
Вся концепция благоустройства лесопарковой зоны в Орехово-Зуеве подразумевает экологичный подход: дорожки из натуральных материалов, гранитный отсев, георешетка на парковках, тропиночная сеть с учетом особенностей местности.
По итогу благоустройства на территории будет высажено порядка 300 кустов различных культур, в их числе сирень.
