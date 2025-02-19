Первый этап благоустройства Кучинского лесопарка в Балашихе завершат к концу мая

В Кучинском лесопарке городского округа Балашиха до конца весны установят детские и спортивные площадки, в том числе для стритбола. Также отроют ресторан и обустроят парковку для посетителей. В июне подрядчик приступит ко второму этапу благоустройства.

Кучинский лесопарк — самое большое парковое пространство в округе в 115 гектаров. Преображение началось с 2024 года: на территории расчистили валежник, обустроили пешеходные дорожки, смотровые площадки с габионами и установили освещение. Основные работы планируют завершить до 31 мая 2025 года.

На сегодняшний день в Балашихе уже благоустроили «Пехорка-лес», где появились зона отдыха, набережная, футбольное поле с трибунами и тренажерами под открытым небом, а также Ольгинский лесопарк площадью 71 гектаров. Помимо тренировочных площадок, здесь установили более 500 малых архитектурных форм, создали зону воркаута и площадку для собак.

С каждым годом в Балашихе появляются новые современные общественные пространства, где гости и жители округа могут отдыхать и активно заниматься спортом.