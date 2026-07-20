Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка выполнен на 60%

В Коробовском лесопарке, самом большом природном массиве в Подмосковье, активно ведутся работы по благоустройству. Специалисты уже завершили сборку одной из детских площадок и близятся к окончанию обустройства полосы с препятствиями для дрессировки собак.

На четырех тысячах метров из восьми запланированных уложено основание из песка и щебня для дорожно-тропиночной сети, которая соединит ЖК «Пригород Лесное» и «Горки Парк». Осталось лишь положить финишное покрытие.

Параллельно рабочие монтируют закладные опоры освещения и устанавливают деревянные бордюры вдоль будущих пешеходных зон. На некоторых участках строители начали собирать металлические конструкции для настилов, а также возводят каркасы входных павильонов, пунктов проката и служебных построек.

В Коробовском лесопарке будут созданы все условия для комфортного отдыха: многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зонами отдыха, пунктами проката, велопарковками и кафе. Кроме того, появятся детские и спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула собак.

Первый этап работ планируют завершить до конца 2026 года. Следующий шаг — развитие дополнительных маршрутов от ЖК «Пригород Лесное» до «Богдановский лес».

Благоустройство ведется по государственной программе Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды».