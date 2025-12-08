Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе начался первый этап масштабного проекта благоустройства Коробовского лесопарка, который охватит 65 гектаров территории. В рамках первого этапа планируется создание комфортной инфраструктуры, включая спортивные площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак.

На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы: осуществляется расчистка территории, доставка техники и материалов, а также установлен бытовой городок. Основные строительные работы начнутся весной 2026 года.

Руководитель инфраструктурных проектов группы компаний «Самолет» Алексей Иншаков сообщил, что Коробовский лесопарк — это самый большой природный массив в Подмосковье.