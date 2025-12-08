Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начали в Ленинском округе
В Ленинском городском округе начался первый этап масштабного проекта благоустройства Коробовского лесопарка, который охватит 65 гектаров территории. В рамках первого этапа планируется создание комфортной инфраструктуры, включая спортивные площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак.
На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы: осуществляется расчистка территории, доставка техники и материалов, а также установлен бытовой городок. Основные строительные работы начнутся весной 2026 года.
Руководитель инфраструктурных проектов группы компаний «Самолет» Алексей Иншаков сообщил, что Коробовский лесопарк — это самый большой природный массив в Подмосковье.
В результате реализации всего проекта на площади почти 1,2 тысячи гектаров появится современная инфраструктура для отдыха и спорта, включая входные группы, велопарковки, детские и спортивные площадки, а также экотропы с деревянными настилами. Также будет построен экодук — тоннель для безопасного перехода под Южно-Лыткаринской дорогой.
Проект реализуется совместно с группой компаний «Самолет» в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».