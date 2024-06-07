Первый этап благоустройства дворов начался в Истре

Дворы приводят в порядок по всему городскому округу Истра. Работы уже начали выполняться в трех населенных пунктах.

В городе Дедовск на улице Главная, 2 и 7, в поселке Глебовский на улице Микрорайон, 39 и в городе Истра на проспекте Генерала Белобородова, 11 и 12 рабочие начали прокладывать асфальт на тротуарах, парковках и проездах.

Работы в поселке Глебовский и Истре завершены на 75%, а в Дедовске — на 35%.

Это первый этап ремонта. Далее проводятся работы по освещению, озеленению и замене малых архитектурных форм, где это необходимо. И последний этап — это установка детских площадок.

Благодаря госпрограмме благоустроят 11 дворов округа до конца сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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