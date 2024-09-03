Новый участок веломаршрута вдоль набережных обустроили в Дубне

Велодорожку протяженностью 2,5 километра построили вдоль Комсомольской и Менделеевской набережных в Дубне. Всего новый веломаршрут будет состоять из трех участков.

На набережных построили велосипедные и пешеходные дорожки, нанесли разметку.

«Приехали сегодня сюда с сыном — посмотреть, проехать и порадоваться. Так как это одна из тех целей, которых удалось достичь и то, о чем, уверен, мечтали многие дубненцы», — поделился депутат городского округа Дубна Андрей Тамонов.

Сейчас ведутся работы еще на двух этапах велодорожки. От Менделеевской набережной до Ратмино обустроят поверхность как на трассе «Вело1», а от Комсомольской набережной до вокзала «Большая Волга» дорожку заасфальтируют. Все три участка объединят в один маршрут протяженностью 12 километров.

«В один из визитов губернатора в Дубну глава города показал ему этот проект, он его поддержал и благодаря этому сейчас все делаем. Мы видим, что трасса уже востребована», — отметил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

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