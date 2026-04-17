Первый экологический фестиваль прошел в Наро-Фоминске

Первый масштабный экологический фестиваль «Сохрани город, в котором живешь» посвятили 100-летию Наро-Фоминска. Мероприятие собрало в школе № 7 более 200 ребят со всего округа, педагогов, представителей власти, общественных организаций и бизнеса — всех, для кого защита природы стала важной частью жизни.

В одном из просторных холлов школы организовали выставку экологических проектов и творческих работ учащихся. В экспозиции были представлены информация о научных исследованиях и изделия из переработанных материалов. Программа фестиваля также включала мастер-классы, квизы, выступления агитбригад и экотеатров. На каждой площадке можно было узнать много нового и полезного. Участники учились сортировать мусор, создавали замкнутую экосистему и броши в стиле бохо, делали «Весеннюю птицу» из бросового материала и осваивали «Вторую жизнь бумаги».

Для воспитанниц Каменского детского сада Ани и Софы этот день стал особенным — они поучаствовали в первом в своей жизни дефиле. Платья сделали из необычных материалов: из мусорных пакетов и переработанного пластика.

На фестивале в ряды всероссийского движения «Эколята — юные защитники природы» торжественно приняли 50 дошкольников.