Первый джазовый фестиваль прошел во Фрязине

Конкурс джазовых музыкантов впервые состоялся во Фрязинской детской школе искусств. На мероприятии собрались более 250 исполнителей и зрителей.

На фестивале выступали музыканты из разных муниципалитетов Подмосковья в возрасте от семи лет до 21 года. Они состязались в пяти номинациях — исполнении музыки соло и в ансамбле на разных инструментах, а также вокальном мастерстве. Оценивало выступления профессиональное жюри во главе с известным джазменом Игорем Брилем.

Фестиваль был организован в рамках проекта по поддержке одаренных детей и созданию условий для творческой самореализации во Фрязине, которую реализует компания «Газпромнефть — смазочные материалы».

«Наши проекты направлены на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Организаторами музыкального события также стали администрация муниципалитета и Союз композиторов Евразии. Заместитель главы городского округа Юлия Шувалова рассказала, что власти Фрязина уделяют большое внимание культурным проектам. Фестиваль помог подрастающему поколению музыкантов проявить свое мастерство, приобрести ценный опыт, а для зрителей стал настоящим праздником.

Глава Союза композиторов Евразии Андрей Батурин выразил надежду, что мероприятие станет традиционным.

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