Первый дом подключили к газу в деревне Глиньково под Воскресенском

В деревне Глиньково городского округа Воскресенск работники «Мособлгаза» произвели пуско-наладку оборудования и запустили газ в первый дом. Весной 2025 года здесь началась реализация региональной программы развития газификации Московской области до 2035 года.

Начальник Воскресенской районной эксплуатационной службы филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» Сергей Иванченко рассказал, что это губернаторская программа по строительству газопроводных источников внутрипоселковых сетей в негазифицированных населенных пунктах.

В деревне построили газораспределительные сети общей протяженностью около шести километров, а также установили газорегуляторный пункт. В конце 2025 года газовые сети Глиньково ввели в эксплуатацию.

С января местные жители начали активно подавать заявки на подключение газа по федеральной президентской программе социальной газификации, которая предполагает бесплатное подведение газопроводов до границ земельных участков.

По словам Иванченко, на данный момент подана 51 заявка на газификацию от жителей деревни. До 40 земельных участков подвели газопроводы. А внутри границ 38 землевладений выполнили строительно-монтажные работы по строительству газопроводов. Пуск газа уже произвели в первый дом.

Жительница деревни Глиньково Ирина живет здесь с семьей седьмой год. И все это время у них не было в доме газа, отапливать все приходилось с помощью электричества.

«В отопительный сезон, который практически занимает семь месяцев, за отопление мы платили больше 30 тысяч рублей. Для семьи с ребенком это очень бьет по бюджету. Теперь мы с газом. Очень счастливы!» — поделилась она.

В 2025 году наряду с Глиньково газовые сети построили и в деревне Бочевино. А в 2026 году газовые сети в рамках национальной газификации появятся еще в двух населенных пунктах округа: Ильино и Субботино.