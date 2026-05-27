Первый детеныш европейского оленя родился на ферме в Дмитрове

На ферме «Благородный Север» в Подмосковье появился новый житель. Детеныш родился у одной из самок европейского благородного оленя, которая успешно адаптировалась к новым условиям содержания после переезда в хозяйство.

Одновременно на ферме завершили подготовку летней инфраструктуры и впервые вывели все стадо на пастбища. Переход на свободный выпас позволит животным питаться естественными кормами, больше двигаться и находиться в максимально близкой к природной среде.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что ферма развивается как проект с акцентом на разведение животных. Сейчас это единственное хозяйство подобного профиля в регионе.

В дальнейшем владельцы планируют заняться племенным разведением, производством пантовой продукции и развитием агротуризма.

Ферму создали супруги Дерюгины в конце 2025 года на территории Дмитровского округа. За несколько месяцев хозяйству удалось сформировать основное стадо и перейти к следующему этапу развития проекта.

Владельцы отметили, что реализовать инициативу им помогла поддержка со стороны областного Минсельхоза и администрации округа, которые содействовали в решении организационных вопросов.