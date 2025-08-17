Первый день Кубка Акинфеева завершился в Подмосковье

На стадионе «Новые Химки» прошел первый соревновательный день международного Кубка Игоря Акинфеева по футболу. Сегодня команды сыграли по два матча в группах и набрали первые очки. Об этом сообщили в подмосковном министерстве спорта.

​В группе А лидерами стали футболисты «Балтики» из Калининграда. Второе место заняла команда «Мастер-Сатурн» из Подмосковья. Владикавказская «Алания» и киргизская «Академия футбола им. А. Момунова» сыграли вничью и поделили третью строчку турнирной таблицы.

Группу Б возглавили самарские «Крылья Советов». «Академия футбола Крыма» из Евпатории вышли на второе место. На третьем в рейтинге расположился тульский «Арсенал».

В группе В первым стал «Зенит» из Санкт-Петербурга с шестью очками, вторым — московский ЦСКА с тремя, а замкнули тройку лидеров спортсмены из подмосковной команды «Строгино».

Группу Г возглавил футбольный клуб «Родина» из Москвы с шестью баллами и двумя победами. По три очкам набрали московский «Локомотив» и минское «Динамо». «Краснодар» сыграл вничью с петербургской «Алмаз-Антей».

В ведомстве напомнили, что групповой этап Кубка продлится до 18 августа, а уже 20 августа пройдет большой финал. В этот же день «Арене Химки» состоится гала-матч звезд российского футбола: сборной ЦСКА и команды друзей Акинфеева.

Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».