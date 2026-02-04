Первый барак снесли в Дубне в рамках программы развития территории

В Дубне 4 февраля снесли аварийный деревянный барак на улице Октябрьской. На его месте построят четырехподъездный многоэтажный жилой дом.

Работы провели в рамках программы комплексного развития территории в Левобережье. Проконтролировать их приехал глава Дубны Максим Тихомиров.

«Первый барак на улице Октябрьской отправился под снос. Скоро здесь начнется строительство современного жилого дома. Программа комплексного развития территории в Левобережье по поручению нашего губернатора набирает обороты. Этого момента жители ждали десятки лет», — отметил Тихомиров.

В ближайшее время снесут и другие бараки — № 29 и 31 на улице Тверской. Жильцов уже расселили, они переехали в новые квартиры.

В городской администрации готовят новые проекты комплексного развития территорий. Это позволит решить вопрос с расселением жителей из всех аварийных домов, в том числе на улицах Дачной, Железнодорожной и других.