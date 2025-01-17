Первый автосервис с мойкой открыли в селе Дмитровский Погост под Шатурой

В Дмитровском Погосте открылся современный автосервис с мойкой. Его создал местный житель Андрей на собственном участке, получив поддержку администрации муниципального округа в решении организационных вопросов.

Для работы Андрей закупил современное оборудование и обустроил два зала: один для автосервиса, другой для мойки. В новом помещении соблюдены все технологические требования. Первые клиенты уже оценили качество услуг.

Руководитель Дмитровского управления Виктор Макаров подчеркнул, что в территориальное управление входят около 115 населенных пунктов. Ранее местным жителям приходилось обслуживать машину в Егорьевске.

Для удобства посетителей на территории сервиса организован отдельный заезд. Пока хозяин сам обслуживает автомобили односельчан, но в будущем планирует привлечь помощников. Открытие автосервиса стало важным событием для жителей Дмитровского Погоста, значительно упростив обслуживание автомобилей в округе.