Первый апрельский субботник прошел в Воскресенске

В мероприятии приняли участие более 600 человек. В работе задействовали 20 единиц специализированной техники.

Силами работников администрации, депутатов «Единой России», подведомственных структур, управляющих компаний и подрядных организаций провели уборку на улицах, территориях социальных объектов и общественных пространствах округа. На местах сбора всем пришедшим выдавали инвентарь и перчатки. Погода порадовала солнцем, что добавило участникам энергии и хорошего настроения. Особое внимание уделили центральным улицам и общественным пространствам.

Глава округа Алексей Малкин поблагодарил всех, кто внес вклад в наведение чистоты и порядка, и пригласил жителей принять участие в следующих подобных встречах. Участники очистили газоны от прошлогодней листвы, подмели тротуары и придомовые территории, вывезли мелкий бытовой мусор и привели в порядок клумбы.

Следующие субботники пройдут в Воскресенске 11, 18 и 25 апреля.