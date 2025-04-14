Первый аппарат МРТ установили в центральной поликлинике Лобненской больницы

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В больницах Московской области продолжает появляться новое оборудование. Первый магнитно-резонансный томограф начал работать в центральной поликлинике Лобненской больницы.

Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению главы региона Андрея Воробьева.

«Всего на его закупку было направлено почти 138 миллионов рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года в больницах региона начали работать 18 новых аппаратов для рентгена, семь маммографов и пять флюорографов.

Жители региона могут пройти диагностику бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте