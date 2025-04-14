Первый аппарат МРТ установили в центральной поликлинике Лобненской больницы
В больницах Московской области продолжает появляться новое оборудование. Первый магнитно-резонансный томограф начал работать в центральной поликлинике Лобненской больницы.
Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению главы региона Андрея Воробьева.
«Всего на его закупку было направлено почти 138 миллионов рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
С начала года в больницах региона начали работать 18 новых аппаратов для рентгена, семь маммографов и пять флюорографов.
Жители региона могут пройти диагностику бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
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