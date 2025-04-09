Первый аппарат МРТ установили в Истринской больнице

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медицинские учреждения Подмосковья регулярно оснащают современной техникой. Поликлиника № 1 Истринской больницы получила первый магнитно-резонансный томограф.

Устройство приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«На его закупку было направлено почти 140 миллионов рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало три аппарата МРТ», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Это первое устройство для проведения магнитно-резонансной томографии, которое появилось в Истринской больнице.

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