Первый аппарат МРТ установили в Истринской больнице

Медицинские учреждения Подмосковья регулярно оснащают современной техникой. Поликлиника № 1 Истринской больницы получила первый магнитно-резонансный томограф.
Устройство приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«На его закупку было направлено почти 140 миллионов рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало три аппарата МРТ», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Это первое устройство для проведения магнитно-резонансной томографии, которое появилось в Истринской больнице.
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте