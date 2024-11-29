Первый аппарат МРТ поступит в Истринскую больницу до конца 2024 года

В поликлинике № 1 городского округа Истра до конца года появится современный аппарат МРТ. Жители округа пройдут обследование, не выезжая в другие города.

На территории поликлиники на улице Урицкого в Истре сохранились здания, построенные еще в XX веке. Совсем недавно главный корпус отремонтировали, теперь жители могут получать медицинскую помощь в современном здании. Постройки на территории больницы в этом году приведут в порядок. В ближайшее время в одной из них установят аппарат МРТ.

В поликлинике обновили инженерные коммуникации, заменили электрику, реконструировали систему кондиционирования, установили перегородки. Для комфортного ожидания приема врача обустроили зону отдыха. Томограф — тяжелое оборудование, поэтому строители укрепили пол с расчетом на существенные вибрационные нагрузки. Помимо этого, рабочие частично разобрать одну из стен, чтобы занести аппарат. После его монтажа перекрытие восстановят. Отделение диагностики адаптируют для маломобильных групп граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших врачей Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».