Первых скворцов заметили в Подмосковье
Скворцы, которые считаются предвестниками настоящей весны, начинают возвращаться в Подмосковье. Сначала прилетают самцы, которые занимаются поиском подходящего жилища.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что главы семейств выбирают для будущей семьи наиболее безопасное место.
«Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными. Конкуренция за жилье высока, что заставляет птиц активно искать альтернативные варианты», — пояснил глава ведомства.
Самки возвращаются немного позже.
Эти птицы питаются ягодами, поэтому желающие повесить скворечники должны выбирать места подальше от огородов и теплиц. Владельцы садов также могут защитить кусты и деревья блестящими и гремящими предметами, способными отпугнуть скворцов.
В министерстве призвали учиться мирному сосуществованию с птицами и выбирать гуманные методы сохранения урожая.