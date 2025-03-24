Первых скворцов заметили в Подмосковье

Скворцы, которые считаются предвестниками настоящей весны, начинают возвращаться в Подмосковье. Сначала прилетают самцы, которые занимаются поиском подходящего жилища.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что главы семейств выбирают для будущей семьи наиболее безопасное место.

«Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными. Конкуренция за жилье высока, что заставляет птиц активно искать альтернативные варианты», — пояснил глава ведомства.

Самки возвращаются немного позже.

Эти птицы питаются ягодами, поэтому желающие повесить скворечники должны выбирать места подальше от огородов и теплиц. Владельцы садов также могут защитить кусты и деревья блестящими и гремящими предметами, способными отпугнуть скворцов.

В министерстве призвали учиться мирному сосуществованию с птицами и выбирать гуманные методы сохранения урожая.