Первых пациентов приняла поликлиника на Кузьминской улице в Котельниках

На открытие учреждения приехали министр здравоохранения Подмосковья Ирина Кононова и глава городского округа Михаил Соболев. Они оценили просторные коридоры, стильные зоны отдыха и уютные кабинеты.

Пока в поликлинике работают только два первых этажа. Кабинеты, расположенные выше, проходят лицензирование. В первый день работы нового медицинского учреждения анализ крови сделали 45 человек.

«Прекрасная поликлиника, чистая, просторная. Здесь много воздуха, прохладно, кондиционеры. Также очень хорошо доступная. Я очень ждала эту поликлинику. Радости нет предела», — поделилась жительница Котельников Ольга Пирог.