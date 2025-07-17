Первых пациентов приняла поликлиника на Кузьминской улице в Котельниках
На открытие учреждения приехали министр здравоохранения Подмосковья Ирина Кононова и глава городского округа Михаил Соболев. Они оценили просторные коридоры, стильные зоны отдыха и уютные кабинеты.
Пока в поликлинике работают только два первых этажа. Кабинеты, расположенные выше, проходят лицензирование. В первый день работы нового медицинского учреждения анализ крови сделали 45 человек.
«Прекрасная поликлиника, чистая, просторная. Здесь много воздуха, прохладно, кондиционеры. Также очень хорошо доступная. Я очень ждала эту поликлинику. Радости нет предела», — поделилась жительница Котельников Ольга Пирог.
Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Потоки пациентов разделены — это особенность всех новых учреждений здравоохранения. Отдельные входы в здание предусмотрены для тех, кто пришел на диспансеризацию, плановый прием и с признаками вирусной инфекции.
В учреждении здравоохранения планируется оказывать около 50 видов медицинских услуг. Планируется, что уже к августу начнут вести прием узкие специалисты. Заработают кабинеты с современным диагностическим оборудованием: КТ, УЗИ, рентген-аппаратом и маммографом. На третьем этаже откроется стоматология с 18 кабинетами.
Поликлиника построена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Модернизация первичного звена». В Подмосковье сейчас возводятся 32 подобных объекта, 12 из них — за счет областного бюджета.