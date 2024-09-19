Первые занятия федерального проекта по самозащите женщин провели в Подмосковье

Федеральный проект по самозащите женщин «Бить надо первой!» запустили в Подмосковье. О миссии социальной программы в интервью Юлии Минаковской рассказал депутат Мособлдумы, руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров.

«Домашнее насилие — это не норма. Женщины страдают. Странно, когда тебя бьют, а ты еще и терпишь, считаешь, что он тебя так любит», — говорит депутат.

Проект «Бить надо первой!» запустили по инициативе женщин-депутатов Госдумы. Задача простая: научить самозащите, дать поддержку и уверенность.

«Если мужчина проявляет агрессию, есть разные способы защититься. Мы не призываем женщин бить в ответ, суть — научиться самообороне. Есть женщины, которые не могут ответить. Для них и будет работать этот проект», — добавил Закиров.

Первые занятия уже прошли в Королеве и Долгопрудном, на очереди Дубна, Одинцово, Солнечногорск.

Узнать больше о проекте и записаться на тренировку можно на сайте.

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