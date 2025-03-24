Первые весенние субботники прошли в Воскресенске

Старт весенней уборке дали в Воскресенске. Накануне в муниципалитете провели субботник с участием представителей коммунального предприятия и администрации округа.

Мероприятие состоялось под руководством заместителя главы городского округа Воскресенск Артема Пирогова. Участниками стали сотрудники дорожных служб МБУ «БиО» и администрации.

Для уборки задействовали 11 единиц спецтехники. Активисты привели в порядок территории около мемориалов в селе Михалево и микрорайоне Красный холм.

Специалисты благоустроили остановки, убрали смет вдоль дорог, выполнили мелкий ремонт элементов во дворах, а также покрасили лавочки и урны.

Окрасили и ограждение рядом с Вечным огнем на Пионерской улице. Отремонтировали памятник в поселке имени Цюрупы.

Отметим, что следующий субботник пройдет 29 марта. Активная уборка округе будет идти всю весну.