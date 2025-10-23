Первые в сезоне домашние игры ХК «Воевода» прошли в Подольске

Первая игра получилась напряженной и завершилась только в овертайме. С первых минут команды активно боролись за шайбу. Из-за удалений соперников подольские хоккеисты получили преимущество в большинстве. Иван Прошин забросил в ворота первую шайбу и вывел «Воеводу» вперед.

Во втором периоде игроки «Факел» дважды поразили ворота хозяев. Подольчане снова сравняли счет, а затем и повели, но соперникам удалось перевести игру в овертайм.

В итоге матч завершился победой гостей со счетом 4:3. Поражением от «Факела» со счетом 1:2 закончилась и вторая домашняя игра «Воеводы».

Команда играет в Подольске уже второй год. Цели на сезон ставит глобальные. «Провели сборы, подготовили команду, посмотрели. Задачу нам поставили плей-офф, поэтому показать надо будет результат», — рассказал тренер хоккейного клуба Иван Иванов.