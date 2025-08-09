Первые в России кабинеты грудного вскармливания открылись в Балашихе

В поликлинике № 2 Балашихинской больницы состоялось открытие трех кабинетов поддержки грудного вскармливания. Это важное событие привлекло внимание высокопрофильных гостей, среди которых были первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, заместитель Министра Здравоохранения Московской области Елена Зинатуллина и директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» Наталья Зоткина.

В новых кабинетах женщины смогут получить консультацию специалистов как лично, так и удаленно.

«Впервые в России мы запустили проект, в рамках которого мамы могут получить консультацию по грудному вскармливанию в детских поликлиниках или дистанционно через телемедицину. Мы обучили более 360 врачей и медицинских сестер, чтобы каждая мама могла получить помощь и поддержку по вопросам грудного вскармливания», — отметила Елена Зинатуллина.

За первую неделю работы новых кабинетов более 100 женщин обратились за помощью. Каждая из них может получить консультацию по правильному прикладыванию ребенка к груди, наладить процесс кормления и решить возникающие трудности под руководством опытных специалистов.

«Налаживание грудного вскармливания — важный и зачастую непростой этап в жизни женщины. Теперь у жительниц Балашихи есть возможность получить своевременную помощь и поддержку специалистов прямо рядом с домом, а при необходимости — и дистанционно», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Записаться на прием к специалисту можно несколькими способами: через инфомат, установленный в поликлинике, по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса или через портал «Здоровье». Это делает процесс получения консультаций максимально удобным для молодых матерей.