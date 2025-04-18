Первые в 2025 году свидетельства на соципотеку для медиков выдали в Подмосковье

В Доме правительства Московской области прошло вручение документов по программе «Социальная ипотека». По этой программе регион помогает оплатить половину стоимости квартиры — эта сумма идет на первый взнос. Остаток долга компенсируется государством в течение десяти лет, а сам участник платит только проценты по кредиту.

Всего в этом году планируют выдать 161 свидетельство. Сегодня жилье по соципотеке получили 50 медиков из Подмосковья.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер соцподдержки медработников. Важно, чтобы человек не только работал в комфортных условиях, но и мог восстановиться дома. Программа „Социальная ипотека“ действует в регионе с 2016 года и помогает медицинским специалистам приобрести собственное жилье», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В программе могут участвовать врачи и сотрудники среднего медперсонала. С подробностями и списком подходящих должностей можно ознакомиться на сайте Минздрава Московской области.

Кроме соципотеки в регионе есть и другие меры поддержки для медиков: компенсация аренды жилья, выделение земли под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.