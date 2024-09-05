Первые трудовые отряды подростков начали работать в Подмосковье

Отряды подростков из Подмосковья впервые отправились в трудовой сезон этим летом. Более 250 школьников и студентов получили первый профессиональный опыт и первую зарплату.

«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО Московской области, которое помогает молодым ребятам сделать свои первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, горничной, повара, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Командир трудового отряда подростков «Неудержимые» Кристина Олгашова рассказала, как работала в офисе Казанского вокзала. Девушка была помощницей менеджера, составляла таблицы, отвечала на предложения посетителей, продавала мороженое. Кристина отметила, что попала в доброжелательный коллектив и работать ей понравилось.

«Российские студенческие отряды дают возможность трудоустройства в свободное время от учебы не только студентам, но и школьникам с 14 лет. Это потрясающая возможность получить первый трудовой опыт, попробовать себя в различных профессиях, что упростит выбор будущей деятельности», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году. Численность движения достигла более пяти тысяч человек.

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