Первые соревнования по авиамодельному спорту прошли в Красногорске

Образовательный центр «Лидер» стал ареной для первых открытых соревнований по авиамодельному спорту в закрытых помещениях. Участие приняли 16 школьников в возрасте от семи до 10 лет.

Ребята соревновались в мастерстве управления резиномоторными моделями класса «ОП-500». Основная цель мероприятия — выявить перспективных авиамоделистов, которые в будущем смогут представлять Красногорск на областных соревнованиях.

Организатор турнира Андрей Кушнир отметил, что девочки проявили себя ничуть не хуже мальчиков. Юные таланты, посещающие авиамодельный клуб «ЗИГЗАГ», занимаются с завидным рвением, ни в чем не уступая своим сверстникам мужского пола. Также он подчеркнул, что техническому творчеству посвятили себя около семи школьниц разных возрастов. Десятилетняя Полина Янина стала чемпионкой. Эти соревнования стали для нее уже вторыми. По итогам трех туров девочка заняла первое место.