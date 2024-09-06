Занятия внеурочного курса «Россия — мои горизонты» впервые прошли в школах Подмосковья 5 сентября. О программе рассказали в Министерстве образования Московской области.

Проект «Россия — мои горизонты» поможет ребятам с дальнейшей профориентацией. На первой встрече школьникам рассказали о значимых исторических событиях и выдающихся личностях, которые внесли свой вклад в развитие страны. Поговорили о том, как достижения соотечественников вдохновляют на собственные свершения и о важности реализации своего потенциала.

Ученики рассказали личные истории о себе, поразмышляли о возможностях в современной России. Они обсудили важность выбора профессии и как новый курс «Россия — мои горизонты» поможет разобраться в многообразии путей.

Следующее занятие посвятят личным достижениям и способам, которыми школьники могут повлиять на развитие страны.

Начался учебный год — школы Подмосковья приняли на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом сезоне. Провести время дружно и с полной самоотдачей — с таким пожеланием губернатор Андрей Воробьев обратился к ребятам, поздравив их в Гимназии имени Примакова.

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