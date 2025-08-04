Первые результаты исследования оренбургских коз получили ученые из Подольска

Уникальное исследование сотрудников Национального центра ВИЖ имени Эрнста в Подольске по сохранению генофонда оренбургских коз включили в топ исследований международного журнала. В статье описаны образцы генетических материалов, представляющих современный генофонд этой породы.

В работе представлены данные полногеномного SNP-анализа, позволившего оценить генетическое разнообразие популяции оренбургских коз как уникальной отечественной породы, известной благодаря пуховой продукции.

«Полученные данные помогут не только сохранить оренбургскую породу, но и оптимизировать программы разведения, чтобы поддерживать ее устойчивость к заболеваниям и продуктивность» — рассказали авторы материала.

Для достижения конечной цели — сохранения генофонда оренбургских коз — необходимо комплексное использование генетических и репродуктивных технологий. В ходе исследования проведут сравнительный анализ популяций коз, представляющих современный генофонд.